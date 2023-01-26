Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu
Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi yoruyorsunuz sevgili teraziler. Haklı olma çabanız boşa. Vermeniz gereken yerde tepki vermediğiniz için öfkeniz içerde birikiyor. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi korkmadan net ifadelerle anlatın. Bunu önemsemezseniz haklıyken haksız duruma düşeceksiniz.
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