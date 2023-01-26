Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu

Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi yoruyorsunuz sevgili teraziler. Haklı olma çabanız boşa. Vermeniz gereken yerde tepki vermediğiniz için öfkeniz içerde birikiyor. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi korkmadan net ifadelerle anlatın. Bunu önemsemezseniz haklıyken haksız duruma düşeceksiniz.







