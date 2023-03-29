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Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:38

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu

Çevrenizdeki insanlara kendinizi anlatmak için verdiğiniz mücadele, aslında yakın gördüğünüz bazı kişilerin de gerçek yüzünü görmenize de sebep oluyor. Çatışmaya girmek yerine susmayı tercih ettiğinizde hem kendinizi yormamış olacaksınız hem de daha değerli olacaksınız.




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