Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Uzun süredir zihninizde dönüp duran fikirleri bugün hayata geçirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlara bir yenisini daha eklerseniz sonrasında kendinizi toparlanmanız zor olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Yine Cumhuriyet hedef alındı
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'