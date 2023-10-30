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Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Salı Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Ekim 2023 - 16:58

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Uzun süredir zihninizde dönüp duran fikirleri bugün hayata geçirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlara bir yenisini daha eklerseniz sonrasında kendinizi toparlanmanız zor olabilir.




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