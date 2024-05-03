Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mayıs 2024 - 16:01

Güncelleme: 03 Mayıs 2024 - 16:01

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili teraziler, iyimser haliniz çok fazla suistimal ediliyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi çok fazla yoruyorsunuz. Sizin sorumluluklarınız size yeter. Her şeyde olduğu gibi iyilikte de dengede olun. Dünyayı siz kurtaramazsınız.