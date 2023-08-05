Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi fazla yoruyorsunuz sevgili teraziler. İçerde biriken öfkeniz olur olmadık yerlerde ortaya çıkabilir. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi net ifadelerle anlatın. Aksi taktirde haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Cumhur'da emekli maaşı rahatsızlığı
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Özgür Özel'e 'istifa' çağrısı
- Ekrem İmamoğlu'nun rotası İBB
- İlk iş olarak Bahçeli'yi ziyaret etti
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Eski MHP'li başkandan ilginç savunma