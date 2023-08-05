Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ağustos 2023 - 17:11

Güncelleme: 05 Ağustos 2023 - 17:11

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi fazla yoruyorsunuz sevgili teraziler. İçerde biriken öfkeniz olur olmadık yerlerde ortaya çıkabilir. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi net ifadelerle anlatın. Aksi taktirde haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz.