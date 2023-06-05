Günlük Burç Yorumları: 6 Haziran Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 05 Haziran 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorgun düşürmüş olabilir. İnsanların sürekli sizden çözüm beklemesi üzerinizde büyük bir sorumluluk. Hayır demeyi öğrenmezseniz sağlığınızdan olabilirsiniz.