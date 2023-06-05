Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Haziran Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorgun düşürmüş olabilir. İnsanların sürekli sizden çözüm beklemesi üzerinizde büyük bir sorumluluk. Hayır demeyi öğrenmezseniz sağlığınızdan olabilirsiniz.
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