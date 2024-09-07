Günlük Burç Yorumları: 8 Eylül Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Eylül 2024 - 16:21

Güncelleme: 07 Eylül 2024 - 16:21

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün ay tutulmasının da enerjisiyle size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediklerinizin size verdiği zararı artık görebiliyorsunuz.. Yenilenmekten korkmayın, sıfırdan başlamak, hayatı temize çekmek çok iyi gelecek.



