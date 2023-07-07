Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Temmuz 2023 - 17:47

Güncelleme: 07 Temmuz 2023 - 17:47

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerde her zaman uyum sağlamaya çalışan taraf olmanız bir yerden sonra suiistimal edilmeye başlanmış olabilir. Kendinizden bu kadar taviz vermeyin. Kararlı ve net bir dille kendinizi ifade edin. Daha iyi hissedeceksiniz.