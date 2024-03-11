Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mart 2024 - 16:13

Güncelleme: 11 Mart 2024 - 16:13

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bugün çok yüksekten uçuyorsunuz sevgili yaylar. Cesaret isteyen konularda girişim yapmak için uygun fakat tutamayacağınız sözler vermeyin. Kendinizi tek bir hedefe odaklayın, işlerinizi yoluna koyarak ilerleyin. Ne kadar gerçekçi olursanız isteklerinize ulaşma olasılığınız o kadar yüksek olacak.