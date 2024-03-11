Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün çok yüksekten uçuyorsunuz sevgili yaylar. Cesaret isteyen konularda girişim yapmak için uygun fakat tutamayacağınız sözler vermeyin. Kendinizi tek bir hedefe odaklayın, işlerinizi yoluna koyarak ilerleyin. Ne kadar gerçekçi olursanız isteklerinize ulaşma olasılığınız o kadar yüksek olacak.
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