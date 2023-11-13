Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Hukuk, ticari konular ve seyahatler gündeminizde bugün sevgili yaylar. Hayatınızın gidişatı ile alakalı inisiyatifi elinize almanız gerekiyor. Kendi kararlarınızı kendiniz verebiliyor olmanın özgüveni daha sağlık kararlar almaya doğru ilerliyorsunuz.
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