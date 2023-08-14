Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Uzun süredir bekleyip harekete geçmeyi ihmal ettiğiniz konular için gereken adımı bugün atabileceksiniz. Heyecanınızı dengelemeye çalışın, fazla yükselmeyin. Ne kadar dengede kalırsanız o kadar aklıselim kararlar alabileceksiniz. Bu aralar şanslısınız, bunu değerlendirin.
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