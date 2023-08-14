Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023 - 17:03

Güncelleme: 14 Ağustos 2023 - 17:03

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Uzun süredir bekleyip harekete geçmeyi ihmal ettiğiniz konular için gereken adımı bugün atabileceksiniz. Heyecanınızı dengelemeye çalışın, fazla yükselmeyin. Ne kadar dengede kalırsanız o kadar aklıselim kararlar alabileceksiniz. Bu aralar şanslısınız, bunu değerlendirin.