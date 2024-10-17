Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ekim 2024 - 15:51

Güncelleme: 17 Ekim 2024 - 15:51

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Hayallerinizi hedefe dönüştürecek öz cesareti kendinizde bulabiliyorsunuz fakat abartılı ve yüksek idealler hayallerinizin somutlaşmasını geciktiriyor. Küçük hedefler koyup o yolda ilerlediğinizde daha fazla tatmin olacaksınız.