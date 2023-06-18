Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Haziran Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, bugün maddi konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Araştırma yapmadığınız, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Bugün risk almak için doğru zaman değil. Önemli kararlar için birkaç gün beklemenizde yarar var.
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