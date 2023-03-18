Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, sosyal ilişkilerinizden beklentilerinizi biraz aza indirirseniz daha huzurlu hissedeceksiniz. Herkesin sizin kafanızdaki beklentiyi karşılamasını beklemeyin. Uzaktaki akrabalarınızdan bugün haber alabilirsiniz. Hukuki konularda beklediğiniz haberler varsa rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir.
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