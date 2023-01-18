Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Özgürlük ihtiyacınız bugün çok fazla sevgili yaylar.. Pozitif ve neşelisiniz. Bugün seyahat planları yapabilir, eğitimle alakalı konularda derinleşebilirsiniz. Çok büyük hayalleriniz var, ayaklarınız yere sağlam basmalı. İsteklerinizi gerçekleştirebilmek için biraz fedakarlık yapmalısınız. Aksi takdirde sadece hayal olarak kalacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin ev ev seçim planı
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Meclis martta feshedilecek
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Akşener'den ikinci seçim videosu geldi
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu