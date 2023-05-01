Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, sizden yaşça büyük kişilerin fikirlerine kulak vermeniz gereken bir gün. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Hayatınızda önemli olabilecek insanlarla tanışabilirsiniz. Gelecek planlarınıza sevdiklerinizi de dahil edin.
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