Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu::
Kararsızlık yaşadığınız konularda her iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Yüzeysel düşünebilme becerinizi biraz geliştirmeniz çoğu zaman kurtarıcı olacaktır. Bu kadar derin ve detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- İkinci turda kimi destekleyecek?
- Seçim sonrası not defterim
- Uğur Dündar’dan canlı yayında sert sözler
- Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
- Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sona erdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
- Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı
- AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı!
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı