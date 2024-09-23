Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Eylül Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İletişimde olduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, basın yayın, seyahatler gibi konular gündeminizde. Mahkemelik konularınız varsa bugün çekişmeler yaşanabilir. Olaylara biraz yüzeysel bakabilmelisiniz.
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