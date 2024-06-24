Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Haziran 2024 - 16:11

Güncelleme: 24 Haziran 2024 - 16:11

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, sosyal ilişkilerinizden beklentilerinizi biraz aza indirirseniz daha huzurlu hissedeceksiniz. Herkesin sizi anlamasını beklemeyin. Uzaktaki akrabalarınızdan bugün haber alabilirsiniz. Hukuki konularda beklediğiniz haberler varsa rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir.