Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, sosyal ilişkilerinizden beklentilerinizi biraz aza indirirseniz daha huzurlu hissedeceksiniz. Herkesin sizi anlamasını beklemeyin. Uzaktaki akrabalarınızdan bugün haber alabilirsiniz. Hukuki konularda beklediğiniz haberler varsa rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokatlı saldırı
- Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü
- 4 saatlik ekonomi zirvesi sona erdi
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- Saray'dan kim sızdırdı?
- Kanada’ya büyük göç!
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor
- 'Hasar tespit' tamamlandı
- İmamoğlu'ndan Adalar açıklaması