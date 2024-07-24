Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündeminizde olabilir sevgili yaylar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu kadar gerilmek yerine kötü de olsa bir karar verin. Kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durun. Yolunuz açılacak.
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