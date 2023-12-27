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Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Aralık 2023 - 16:21

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bugün parasal konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir sevgili yaylar. Önünüzü göremediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler kaybettirebilir. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissediyorsunuz, biraz daha sabır...



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