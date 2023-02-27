Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Kararsız ve gergin tavırlarınız sağlıklı düşünmenize engel oluyor. En kötü karar kararsızlıktan iyidir bunu unutmayın. İletişim halinde olduğunuz kişileri daha iyi anlamaya çalışın. Dinlemeden yargıda bulunmayın. İlişkilerinizdeki çekişmeler size daha anlayışlı olmayı öğretirken bazı ilişkilerinizin kopması canınızı sıkmasın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Ölü ve yaralılar var!
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- 'Arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik'
- Süleyman Soylu, taraftarları tehdit etti