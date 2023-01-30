Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İnsanları gerçekten dinliyor musunuz yoksa önyargıyla mı yaklaşıyorsunuz?.. İletişimde olduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, basın yayın, seyahatler gibi konular gündeminizde. Mahkemelik konularınız varsa bugün çekişmeler yaşanabilir.