Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sağlık sorunlarınızın psikolojinizle bağlantılı olduğunu görmek içinize dönmenizi gerektirecek. Sizden saklanan bazı gerçeklerin açığa çıkacağı bir gün olabilir. Canınızı sıkmayın. Biraz kendinizi soyutlamak ve yalnız kalmak doğru karar vermenizi kolaylaştıracak.
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