Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, beklenmedik gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Otorite figürü olan kişilerle çatışmamaya özen gösterin. Hassasiyetlerinizi sakin bir dille ifade etmeye çalışın. Sakin olamıyorsanız geri çekilin.
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