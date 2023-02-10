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Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler; bugün ilişkilerinizde zorlanacağınız bir gün. Ailevi konularda dengeyi kurmak zorlaşabilir, fikir uyuşmazlıkları yaşayabilirsiniz. Alınganlık göstermeyin. Konuları kişisel algılamayın. Sorunlar sizi olgunlaştırıyor. Empati yeteneğinizi kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.




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