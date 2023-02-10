Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler; bugün ilişkilerinizde zorlanacağınız bir gün. Ailevi konularda dengeyi kurmak zorlaşabilir, fikir uyuşmazlıkları yaşayabilirsiniz. Alınganlık göstermeyin. Konuları kişisel algılamayın. Sorunlar sizi olgunlaştırıyor. Empati yeteneğinizi kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Bu hale nasıl geldi?
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması