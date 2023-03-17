Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Risk içeren ve soru işareti yaratan konulara karşı temkinli yaklaşın. Kararlarınızı biraz ertelemeniz gerekiyor çünkü önünüzü net bir şekilde göremiyorsunuz.
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