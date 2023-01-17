Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İş hayatınızın ve sağlığınızın gündemde olduğu bir gün sevgili yengeçler. Aceleci olmayın, işlerinizi planlarsanız daha rahat edersiniz. Hata yapmaya açıksınız. Dikkatli olun. Bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz. Duygularınızı abartılı şekilde yaşamanız mümkün. Sakin olmaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- Soylu’nun görünen yüzü!
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- Ünlü oyuncunun evinden çocuk istismarı görselleri çıktı!