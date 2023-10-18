Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ekim Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler bugün sizin için yorucu bir gün olabilir. Biraz içe kapanık ve özgüvensiz hissedebilirsiniz. İş yerinizde yaşadığınız sorunlara çözüm peşinde koşmanız bugün hayal kırıklığı yaratabilir. Biraz akışına bırakın.
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