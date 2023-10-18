Günlük Burç Yorumları: 19 Ekim Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Ekim 2023 - 17:16

Güncelleme: 18 Ekim 2023 - 17:39

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler bugün sizin için yorucu bir gün olabilir. Biraz içe kapanık ve özgüvensiz hissedebilirsiniz. İş yerinizde yaşadığınız sorunlara çözüm peşinde koşmanız bugün hayal kırıklığı yaratabilir. Biraz akışına bırakın.