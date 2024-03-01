Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu :
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz ebeveynleriniz, yuva alanınız veya çocuklarınızla alakalı geçmişi telafi edebileceğiniz bir gün. Bugün önemli kararlar almak için uygun değil çünkü fazla duygusalsınız. Duygu, empati ve sevgi odaklı bir gün geçirmek çok iyi hissettirecek.
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