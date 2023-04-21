Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sabah saatleri arkadaş çevrenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz sevgili yengeçler. Günün ikinci yarısı iş hayatınızla alakalı sorunlar gündemde olabilir. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Aranızın bozuk olduğu kişilerden zarar görebilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir gün.
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