Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, bugün duygularınızın ve hassasiyetinizin ön planda olduğu bir gün. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hayalleriniz mantığınızın önüne geçmiş durumda. Biraz daha gerçekçi olmayı başarabilirseniz hayallerinize yaklaşacaksanız.
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