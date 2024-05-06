Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, sosyal çevrenizle ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Kalıcı ve sorumluluk getiren ilişkilerin temelleri atılabilir. Hayallerinize bir adım daha yakınsınız. Bundan sonraki süreçte kararlı olun. Kararlılıkla ilerlediğinizde duygusal güven ihtiyacınızı da karşılamış olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- İTO seçimleri sona erdi
- Özel'den 'yeni anayasa' resti
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması