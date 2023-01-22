50 bin yıldır görülmüyor: Kuyruklu yıldızdaki değişim

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 08:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 08:00

Dünya'ya doğru hızla ilerlerken son haftalarda heyecan yaratan ZTF kuyruklu yıldızı, gezegenimize çıplak gözle görülebilecek kadar yaklaştı. 50 bin yıldır ilk kez yaklaşan kuyruklu yıldız, 1 Şubat'ta en yakın noktaya ulaşacak.

Yeni resimlerindeyse cismin kuyruğu ayrılmış gibi görünüyor. Örneğin kuyruklu yıldız avcısı Michael Jäger tarafından çekilen görüntülerde kuyruk kopuyormuş gibi duruyor.

EN DİKKAT ÇEKİCİ FENOMEN

Bu muhtemelen bilim insanlarının "bağlantının kopması olayı" dediği şeyin sonucu. Bağlantının kopması olayında güneş rüzgarı kuyruğı alıp götürür. 2018'de yapılan bir çalışmada bu olay, bu tür kuyruklu yıldızların arkasında oluşan plazma kuyruklarında görülen "en dikkat çekici fenomen" diye tanımlanmıştı.

Independent Türkçe'deki haberde yer alan söz konusu fenomen, güneş rüzgarının yoğunlaştığı anlarda gerçekleşiyor. Bu hava olayı kuyruklu yıldızın kuyruğunu ve başını ayırırken, bunun kuyruklu yıldızın arkasında biriken elektrostatik alan sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.

Bazı durumlarda bağlantı kopukluğu o kadar güçlü olabiliyor ki kuyruk, kuyruklu yıldızdan kopuyor.

Güçlü güneş rüzgarı patlamalarına neden olabilen taçküre kütle atımlarının (TKA) yoğun yaşandığı bir dönem oldu. SpaceWeather.com, güneş aktivitesinin yoğun olduğu bir zamanda Dünya'ya ve Güneş'e yaklaşan kuyruklu yıldızın yanından hızla geçen bir dizi TKA olduğunu belirtiyor.

Evinde faaliyet gösterenler de dahil gökbilimciler, kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşırken izleyebilecek ve hatta kuyruklu yıldızda değişiklik olduğunda bunları gözlemleyebilecek. ZTF daha da yaklaştıkça kendisi ve belki kuyruğu da çıplak gözle görülebilecek.

Bir kuyruklu yıldızda gördüklerimizin çoğunu kuyruk oluşturuyor: Cismin kendisi sadece birkaç kilometre genişliğinde olsa da arkasındaki kuyruk binlerce kilometre uzanabiliyor. Kuyruk, Güneş'in ısısı tarafından dışarı atılan cisimden fışkıran tozdan oluşuyor.