Akıllı saatler stres düzeyini doğru ölçemiyor

11.08.2025 18:10:00
AA
Hollanda öncülüğünde yürütülen araştırmada akıllı saatlerin stres düzeyini doğru tespit edemediği ortaya konuldu.

Leiden Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada 3 ay boyunca 800 genç yetişkin, "Garmin Vivosmart 4" model akıllı saatlerle izlendi. Katılımcılardan günde 4 kez stres, yorgunluk ve uyku durumlarını bildirmeleri istendi.

Buna göre, saatlerin ölçtüğü stres düzeyleri ile katılımcıların beyanları arasında "neredeyse sıfır" düzeyinde ilişkinin bulunduğu belirlendi. Katılımcıların dörtte biri için ise akıllı saatler, stresli ya da stressiz hissettiklerini beyan ettikleri anda tam tersini gösterdi.

Araştırmada, yorgunluk ölçümlerinin stres ölçümlerine göre biraz daha doğru olduğu, uyku süresinin ise katılımcıların hissettiği dinlenmişlik düzeyiyle daha güçlü ilişki gösterdiği tespit edildi.

Uyku verilerinin de yalnızca uyku süresini yansıttığı, uyku kalitesiyle ilgili doğrudan bilgi vermediği vurgulandı.

Klinik Psikoloji Bölümü'nden Doç. Eiko Fried, yaptığı açıklamada "Kalp atış hızı ölçümü, duygusal durumu belirlemek için yeterli değil. Kalp atışınız, kaygı dışında mutluluk ya da heyecanla da artabilir." ifadelerini kullandı.

Fried, araştırma sonuçlarının giyilebilir cihaz verilerinin zihinsel durumlara ilişkin bulguları hakkında önemli soruları gündeme getirdiğini belirterek, "Dikkatli olun ve akıllı saatinize göre yaşamayın. Bunlar, tıbbi cihazlar değil tüketici ürünleridir." uyarısında bulundu.

Araştırma, "Journal of Psychopathology and Clinical Science" dergisinde yayınlandı.

