Araştırma kahveyi sütle tüketme tartışmalarını alevlendirecek

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 16:22

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:22

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesinde yeni bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre süt; kahve başta olmak üzere çay, meyveler ve sebzeler ya da kırmızı şarap ve bira gibi besinlerle birlikte tüketildiğinde vücudu olumlu etkiliyor.

Kahvenin sağlığa zararlı olup olmadığı tartışılırken ortaya çıkan çalışma oldukça ilginç. Zira kahveyi sütle tüketmek bağışıklık sistemini etkiliyor.

KAHVE İLE SÜT İÇMEYİ TERCİH ETMEK DOĞRU BİR TERCİH OLABİLİR

Sütün kahve başta olmak üzere çay, meyveler ve sebzeler gibi besinlerle tüketildiğinde olumlu etkisinin birkaç sebebi var. Söz konusu besinlerde polifenoller(CA/CGA) bulunuyor ve sütte bulunan amino asitler ile birleştiğinde vücudun bağışıklığını iki kata kadar daha direçli hale getiriyor.

Konu hakkında çalışma yapan araştırmacılar, süt ve süt ürünlerinde bulunan aminoasitlerin kahve ile nasıl etkileşime gireceğini gözlemlemek istedi. Zaten yıllardır yapılan araştırmalara ek olarak bu sefer, sütte bulunan amino asitler ile kahvedeki bileşenlerin bağışıklığa etkisi test edildi.

Aynı araştırmacılar başka bir çalışmayla konuya açıklık getirdi ve sütlü kahve karışımında polifenollerin sütteki proteinle bağlandığını gösterdiler. Sütlü kahve karışımının proteinler ile birleştiğine değinilen çalışmada, araştırmanın ortak yazarı Marianne Nissen Lund, süt ve kahve birleşiminin oldukça hızlı etkileşime girdiğini vurguluyor. Bu durumun da başka bir besin süt birleşiminde bu kadar hızlı gerçekleşmediğini aktarıyor.

Bu çalışmada araştırmacılar, RNA dizileme yöntemini kullanarak CA-Cys ve CGA-Cys moleküllerinin yapay bir inflamasyona maruz bırakılmış makrofaj hücrelerindeki immün düzenleyici etkilerini araştırdılar. Ayrıca sistein ile bağlanmamış CA ve CGA'nın etkilerini de test ettiler.

Araştırmacıların bekledikleri gibi özellikle reaktif oksijien ürünlerinin, prostaglandin E2'nin ve interlökin 6 ile tümör nekroz faktörü gibi sitokinlerin üretilmesi gibi inflamatuar cevapların CA ve CGA tarafından baskılandı.

Öte yandan CA ve CGA'nın sistein ile bağlı ürünleri araştırıldığında anti-inflamatuar etkide bir güçlenme gözlemlendi.

Yani sütle içilen kahvenin bağışıklık güçlendirici etkisi var gibi görünüyor.

İmmünolog ve araştırmada kıdemli yazar Andrew Williams ise çalışmanın bir sonraki aşamasının hayvanlar üzerindeki etkilerini incelemek olduğuna değiniyor.

Çalışma Science Alert tarafından haberleştirildi.