Araştırmacılar, su aygırlarının birbirlerinin seslerini tanıdıklarını keşfetti
Araştırmacılar, doğal yaşamın en tehlikeli canlılarından biri olarak gösterilen su aygırlarının çıkarttıkları hırıltılı seslerle birbirleriyle iletişim kurduklarını ve yabancıların seslerine de farklı cevaplar ürettiklerini ortaya koydu.
Current Biology'de yayımlanan makaleye göre, Mozambik'teki su aygırları üzerinde çalışan bir grup araştırmacı, seslerini kaydettikleri canlıların, dostlarını, komşularını ve yabancıları ayırt edebildiğini fark etti.
Araştırma ekibinin başındaki Saint-Etienne Üniversitesinden Prof. Nicolas Mathevon, çalışmada, su aygırlarının kendileriyle aynı gruptan olan veya komşu bir gruptan olan su aygırlarına farklı seslerle tepki verdiğini ve davranış biçimi geliştirdiğini ortaya çıkardı.
Su aygırlarının sıklıkla suyun içinde çok hareketsiz şekilde görüldüğünü belirten Mathevon, araştırmanın aslında su aygırlarının suda olduğu sırada çevresinde olup bitenlere ne kadar dikkat kesildiğini yansıttığını kaydetti.
"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"
Mathevon, "Kıyıdan bir su aygırının çağrısını duydukları zaman hemen buna cevap veriyorlar. Kaydettiğimiz karşı cevaplar o kadar açıktı ki böyle bir şey beklemiyorduk" ifadesini kullandı.
Su aygırlarının diğer tekillerini kendi seslerinden tanıma ihtimalini gözler önüne süren çalışmanın sayıları azalan su aygırlarını koruma çabalarına yardım etmek için kullanılması bekleniyor.
Yeni bir bölgeye taşınacak su aygırlarının sesleri, bu bölgedeki su aygırlarına hoparlör yardımıyla verilebilir ve yerleşik grubun yeni gruba önceden alışması sağlanabilir.
Su aygırlarının çıkardıkları yüksek hırıltılı ses, 1 kilometre öteden dahi duyulabiliyor.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- THY'den yeni karar: Tüm uçuşlarını iptal etti
- Saraylar saltanatlar çöker, bir gün bu zulüm biter
- Zeytinyağını saklama koşulları nelerdir?
- Patronlar doğalgaz krizine isyan etti
- Garanti Bankası'nın Hollanda'daki iştirakine danışmanlık
- İstanbul’da yürüyen her şey dondu
- Adliye çıkışı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- 'Su aygırları birbirlerini seslerinden tanıyor'
- 1 trilyon lira eşiği aşıldı
- Beşiktaş'tan Vida, Larin ve Güven açıklaması