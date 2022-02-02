Bilim insanları uyardı: Gelecekte daha fazla varyant olacak

02 Şubat 2022 Çarşamba, 10:47

Sidney'deki New South Wales Üniversitesi'nde Biyogüvenlik Uzmanı Raina MacIntyre, CNBC'ye verdiği demeçte, endemik hastalıklarda vaka sayılarının yüksek rakamlarda ilerleyebildiğini ancak koronavirüs salgınında olduğu gibi hızla değişmediğini söyledi.

MacIntyre, "Vaka sayıları [endemik bir hastalıkla] değişmesi yavaş yavaş olur. Genellikle yıllar içindedir. Öte yandan salgın hastalıklar, günler ila haftalar arasında hızla yükseliyor" dedi.

MacIntyre, bir hastalığın R0'ı 1'den büyükse, virüsün daha yaygın hale geldiği ve bir salgın için koşulların uygun olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Imperial College London'daki uzmanlar Omicron'un 3'ten yüksek olabileceğini tahmin ediyor.

MacIntyre, "Halk sağlığının hedefi, aşılar, maskeler veya diğer müdahalelerle R'yi 1'in altında tutmaktır. Ancak R0 1'den yüksekse, solunum yolu ile bulaşan salgın enfeksiyonlar için tipik olarak tekrarlayan salgın dalgaları görürüz" diye konuştu.

GELECEKTE DAHA FAZLA VARYANT OLACAK

MacIntyre, "Covid, seviyelerin uzun süre sabit kaldığı sıtma benzeri endemik bir enfeksiyona sihirli bir şekilde dönüşmeyecek. Aşı bağışıklığının azalması, aşı korumasından kaçan yeni varyantlar, aşılanmamış kişiler, doğumlar ve göçün yol açtığı salgın dalgalara neden olmaya devam edecek" dedi.

"Gelecekte daha fazla varyant olacak" diyerek uyarıda bulunan MacIntyre, "Bu nedenle, toplumda büyük bir aksama olmadan virüsle yaşayabilmemiz için R'yi 1'in altında tutmak için devam eden bir 'hatırlatıcı doz' ve havalandırma stratejisine ihtiyacımız var" diye konuştu

Salgınları, pandemileri ve epidemiyolojiyi kapsayan UNSW araştırma departmanlarından oluşan bir kolektifi temsil eden Twitter hesabı Global Biosecurity, Covid'in "salgın hastalıkların artan ve azalan modelini sergilemeye" devam edeceğini öne sürdü. Örgüt, “[Covid] asla endemik olmayacak. Bu bir salgın hastalıktır ve her zaman öyle olacaktır. Bu da aşısız veya eksik aşılı insanları bulacağı ve bu gruplarda hızla yayılacağı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.