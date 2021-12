Bilim insanları yeni bir kas keşfetti

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Szilvia Mezey liderliğindeki bilim insanları, yanakların arkasındaki (çene kaslarının en belirgini kabul edilen) masseter kasının şimdiye kadar bir yüzeysel ve bir de derin katmandan oluştuğunun düşünüldüğünü söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; araştırmacılar, söz konusu kasın hareketinin en belirgin biçimde, dişler sıkıldığında yanakların arkasında hissedildiğini belirtti.

Annals of Anatomy adlı bilimsel yayında 2 Aralık'ta yayımlanan çalışma, masseter kasının yapısını ek ve daha derin olan üçüncü bir katmanı içerecek biçimde tanımlıyor.

Dr. Mezey, yaptığı açıklamada "Masseter kasının bu derin bölümü hareket ve işlev açısından diğer iki katmandan net şekilde ayırt edilebilir" dedi.

Bilim insanı, bahse konu katmanın alt çenenin sabitleşmesinde rol oynadığını ve ancak alt çeneyi kulağa doğru çekebilen masseterin bir parçası olabileceğini belirtti.

Daha önceki çalışmalarda masseter kasının üç tabakası olabileceği öne sürülmüşse de araştırmacılar, bu çalışmaların masseterin yüzeysel kısmını iki tabakaya böldüğünü ifade etti.

Bilim insanları, derin bölümün tanımında standart eserlere riayet ediyor.

Human anatomy still has a few surprises in store for us: researchers at the University of Basel have discovered a previously overlooked section of our jaw muscles and described this layer in detail for the first time. https://t.co/soNFAiKDff