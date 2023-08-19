Çerçeveleri kaldırmak ve 440 megapiksel kameraya çıkmak istiyor

Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 11:00

Samsung, mobil cihaz tarafında yenilikler yapmak için çabalıyor. Ekran ve kamera için çalışmalarını sürdüren ve fark yaratan şirket, şimdi çerçevesiz ekran ve 440 MP boyutlardaki kameraya ulaşmak istemesiyle dikkat çekiyor.

Kamera için 200 MP'e ulaşan Samsung, 440 MP için ISOCELL HU1 sensörler üzerinde çalışıyor. Yalnızca bu değil, 50 MP ISOCELL GN6, ve 200 MP için ISOCELL HP7 gibi sensörlüri geliştiriyor.

440 MP konusunda net bilgiler gelmese de çerçevesiz OLED ekran panelleri için oldukça iddialı olduğu belirtiliyor. Telefonlardaki ve tabletlerdeki çerçeveyi sürekli küçülten Samsung, en son noktada tamamen çerçevisiz olanları sunmak istiyor.

Tahminlere göre de bu çerçevesiz ekranlı planı, dört kenardan kavisli telefonlar olarak karşımıza çıkartacak.