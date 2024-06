DeepMind, yapay beyne sahip sanal sıçanını tanıttı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:59

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:59

Google'ın yapay zeka bölümü DeepMind, yapay bir beyin aracılığıyla gerçek bir kemirgen gibi hareket edebilen, bilgisayarda oluşturulmuş çığır açıcı bir sıçanı tanıttı. Sanal sıçan, onu geliştiren araştırmacılara göre hayvan hareketi olan "evrimsel mucizeyi" taklit ediyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı proje, ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden sinirbilimcilerle Birleşik Krallık'taki DeepMind'dan araştırmacıların, gerçek sıçanlardan kaydedilen hareket verilerini kullanarak dijital hayvanı doğru bir şekilde simüle etmek için birlikte çalıştıkları bir işbirliğiyle ortaya çıktı.

GERÇEK DÜNYA FİZİĞİ KULLANILARAK, SIÇANIN BEYNİ EĞİTİLDİ

Yüksek çözünürlüklü veriler, yerçekimi ve diğer gerçek dünya kuvvetlerinin etkilerini taklit eden bir fizik simülatörü içinde sıçanın beyni olarak görev yapan yapay bir sinir ağını eğitmek için kullanıldı.

DeepMind'la işbirliği yapan araştırmacılara liderlik eden Harvard Organizmal ve Evrimsel Biyoloji Bölümü Profesörü Bence Ölveczky, "DeepMind, biyokimyasal ajanları karmaşık ortamlarda hareket edecek şekilde eğitmek için bir veri hattı geliştirmişti" dedi.

Bu ağları eğitmek için bu tür simülasyonları çalıştıracak kaynaklara sahip değiliz.

Profesör Ölveczky'ye göre biyomekanik olarak gerçekçi dijital model, beynin hareketi nasıl kontrol ettiğini anlamada büyük bir atılımı temsil ediyor. Model ayrıca, sinirsel devrelerin hastalıkta nasıl tehlikeye girdiği ve gerçek beyinlerin karmaşık davranışları nasıl ürettiği gibi sinirbilim araştırmalarında yeni yollar açabilecek diğer yapay zeka simülasyonları için de temel oluşturabilir.

Google DeepMind Kıdemli Araştırma Direktörü Matthew Botvinick, "Somutlaştırılmış ajanlar üretmenin zorluğundan çok fazla şey öğrendik: Sadece akıllıca düşünmek zorunda olmayan, aynı zamanda bu düşünceyi karmaşık bir ortamda fiziksel eyleme dönüştürmek zorunda olan yapay zeka sistemleri" dedi.

Aynı yaklaşımı sinirbilim bağlamında ele almanın hem davranış hem de beyin işlevi hakkında içgörü sağlamak için yararlı olabileceği akla yatkın görünüyordu.

Sanal sıçanın ayrıntıları salı günü Nature adlı bilimsel dergide "A virtual rodent predicts the structure of neural activity across behaviours" (Sanal bir kemirgen, davranışlar arasındaki sinirsel aktivitenin yapısını tahmin ediyor) başlıklı bir çalışmada yayınlandı.