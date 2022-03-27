Dünyanın en büyük mercan resifi yok olmanın eşiğinde
Dünyanın en renkli doğal alanlarından Büyük Set Resifi rengini kaybediyor. Uzmanlar, resifin yarısından fazlasının beyaza döndüğü konusunda uyarıyor.
Yeni yayımlanan bir Axios raporuna göreyse iklim değişikliğinin sebep olduğu ısı dalgaları sebebiyle dünyanın en büyük resif sistemi olan Büyük Set Resifi rengini kaybediyor.
Webtekno'nun haberine göre, bilim insanları, Büyük Set Resifi’nin altıncı kitlesel ‘ağarma’ olayından muzdarip olduğu konusunda uyarıyor.
YARISINDAN FAZLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Resifin canlı renklerini kaybederek beyaza dönmesi, yani ‘ağarma’, bir süredir endişelendirici boyuttaydı.
Resifin beyazlamasına dair Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden mercan biyoloğu Neal Cantin, "Havadan görebildiğimiz canlı mercan örtüsünün yarısından fazlası tamamen beyaza boyanmış ve pembe, sarı ve mavi renklerde floresan belirtileri olabilir." şeklinde ifade ediyor. Bununla birlikte daha önce çıkan raporlar, resifte yaşanan çöküş nedeniyle balık çeşitliliğinin azaldığını ve balıkların da tıpkı resif gibi 'renklerini kaybettiğini' göstermişti.
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