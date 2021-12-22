En az 66 milyon yaşında: Çok iyi korunmuş 'dinozor embriyosu' bulundu
Çin'in güneyinde en az 66 milyon yıllık, çok iyi şekilde korunmuş bir dinozor fosili bulundu. Bebek Yingliang adı verilen embriyonun ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde bulunduğu belirtildi. Dinozor yavrusu kıvrık halde dursa da toplam uzunluğunun kuyruğu dahil 27 santimetre olduğu tahmin ediliyor.
Bebek Yingliang'ı temsilen yapılan illüstrasyon / Birmingham Üniversitesi
Bilim insanları, en az 66 milyon yıl öncesine ait, civciv gibi yumurtadan çıkmaya hazırlanan bir dinozor embriyosunun keşfini duyurdu.
"Bebek Yingliang" adı verilen dinozor fosili, Çin'in Ganzhou kentinde bulundu.
Birmingham Üniversitesi araştırmacısı Fion Waisum Ma, verdiği demeçte, "Tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor embriyolarından biri" ifadesini kullandı.
DURUŞU KUŞLARA BENZİYOR
Ma ve meslektaşları, Bebek Yingliang'ı, ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde buldu. Bunun, daha önce dinozorlarda rastlanmayan ve modern kuşlara benzeyen bir duruş olduğuna dikkat çekildi.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre araştırmacılar, dinozor fosilinin 66 ila 72 milyon yıllık olabileceğini bildirdi.
Bebek Yingliang adındaki dinozor yavrusu kıvrık halde dursa da toplam uzunluğunun kuyruğu dahil 27 santimetre olduğu tahmin ediliyor. Fosil 17 santimetrelik bir yumurtanın içinde yer alıyor. Eğer Yingliang yaşasaydı 2-3 metre boyuna ulaşabilirdi.
Araştırmacılar gelişmiş görüntüleme teknikleri sayesinde dinozor yavrusunu incelemeye devam etmek istiyor.
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