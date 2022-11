Gizlilik skandalı olabilir: iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor

Yapılan bir araştırmaya göre Apple, kullanıcılardan topladığı tüm verileri, kullanıcıların iCloud hesabıyla bağlıyordu. Yani Apple, açıklamalarda "anonimlik" vurgusu yaparken gerçekte aksini uyguluyordu.

Şirket, kullanıcı gizliliğini ön plana çıkarttı ve bugüne kadar bu konuyla ilgili sayısız reklam yaptı. Ancak paylaşılan son iddialar, Apple'ın kendisiyle çeliştiğini gözler önüne seriyor. Yapılan analizler, App Store'un veri toplama konusundaki kusurlarını ortaya çıkarttı.

Apple'ın resmi internet sitesinde paylaşılan "Aygıt Analizi ve Gizlilik" isimli makalesinde, tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"iPhone Analizi; donanım ve işletim sistemi özellikleri konusunda ayrıntılar, performans istatistikleri ve aygıtlarınızı ve uygulamaları kullanma şekliniz hakkındaki verileri içerebilir. Toplanan bilgilerin hiçbiri kimliğinizin bireysel olarak teşhis edilmesini sağlamaz."

Uygulama geliştirme ve araştırma ekibi Mysk, Apple'ın App Store isimli uygulama mağazası ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma çok çarpıcı sonuçlar içeriyordu. Çünkü iddialara göre Apple'ın anlattığı ile yaptığı arasında dağlar kadar fark vardı. Öyle ki App Store, topladığı Analiz verilerini "dsId" isimli bir tanımlayıcı ile Apple sunucularına iletiyordu.

Webtekno'nun açıkladığı haberde kodlar arasında yer alan "dsId" isimli tanımlayıcı, kullanıcılar için benzersiz kimlikler oluşturuyordu. Buraya kadar her şey normaldi. Kullanıcılar, Apple'ın bahsettiği gibi anonim kimliklere kavuşuyorlardı. Ancak dsId'nin farklı bir özelliği daha vardı. Kod bloğu, kullanıcının iCloud hesabındaki verileri, ismini, e-posta adresini ve diğer bilgilerini birbirlerine bağlıyordu. Yani anonimlik ön planda gösterilen şey olsa da Apple, "anonim" dediği kullanıcılarının kim olduğunu aslında biliyordu.

Apple, App Store ve diğer hizmetlerden bağımsız olarak, açılmış tüm iCloud hesapları için benzersiz bir kimlik (dsld) oluşturuyor. Mysk tarafından yapılan incelemelerde, iCloud hesapları için oluşturulan benzersiz kimlik ile App Store'dan toplanan verilerin sunuculara aktarılması sırasında kullanılan benzersiz kimliğin de aynı olduğu tespit edildi.

It is worth noting that the DSID is also sent by other Apple apps for analytics purposes.



You just need to know three things:

1- The App Store sends detailed analytics about you to Apple

2- There's no way to stop it

3- Analytics data are directly linked to you