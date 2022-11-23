Gizlilik skandalı olabilir: iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor
Apple her reklamında gizliliğe verdiği önemi vurguluyor. Yeni iddialar ise Apple'ın gerçekte kullanıcı gizliliğini hiçe saydığına işaret ediyor.
Yapılan bir araştırmaya göre Apple, kullanıcılardan topladığı tüm verileri, kullanıcıların iCloud hesabıyla bağlıyordu. Yani Apple, açıklamalarda "anonimlik" vurgusu yaparken gerçekte aksini uyguluyordu.
ÇOK CİDDİ İDDİALAR VAR
Şirket, kullanıcı gizliliğini ön plana çıkarttı ve bugüne kadar bu konuyla ilgili sayısız reklam yaptı. Ancak paylaşılan son iddialar, Apple'ın kendisiyle çeliştiğini gözler önüne seriyor. Yapılan analizler, App Store'un veri toplama konusundaki kusurlarını ortaya çıkarttı.
Apple'ın resmi internet sitesinde paylaşılan "Aygıt Analizi ve Gizlilik" isimli makalesinde, tam olarak şu ifadeleri kullandı:
"iPhone Analizi; donanım ve işletim sistemi özellikleri konusunda ayrıntılar, performans istatistikleri ve aygıtlarınızı ve uygulamaları kullanma şekliniz hakkındaki verileri içerebilir. Toplanan bilgilerin hiçbiri kimliğinizin bireysel olarak teşhis edilmesini sağlamaz."
Uygulama geliştirme ve araştırma ekibi Mysk, Apple'ın App Store isimli uygulama mağazası ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma çok çarpıcı sonuçlar içeriyordu. Çünkü iddialara göre Apple'ın anlattığı ile yaptığı arasında dağlar kadar fark vardı. Öyle ki App Store, topladığı Analiz verilerini "dsId" isimli bir tanımlayıcı ile Apple sunucularına iletiyordu.
Webtekno'nun açıkladığı haberde kodlar arasında yer alan "dsId" isimli tanımlayıcı, kullanıcılar için benzersiz kimlikler oluşturuyordu. Buraya kadar her şey normaldi. Kullanıcılar, Apple'ın bahsettiği gibi anonim kimliklere kavuşuyorlardı. Ancak dsId'nin farklı bir özelliği daha vardı. Kod bloğu, kullanıcının iCloud hesabındaki verileri, ismini, e-posta adresini ve diğer bilgilerini birbirlerine bağlıyordu. Yani anonimlik ön planda gösterilen şey olsa da Apple, "anonim" dediği kullanıcılarının kim olduğunu aslında biliyordu.
iCLOUD İÇİN OLUŞTURULAN DSLD İLE VERİ TOPLAMAK İÇİN OLUŞTURULAN DSLD AYNI
Apple, App Store ve diğer hizmetlerden bağımsız olarak, açılmış tüm iCloud hesapları için benzersiz bir kimlik (dsld) oluşturuyor. Mysk tarafından yapılan incelemelerde, iCloud hesapları için oluşturulan benzersiz kimlik ile App Store'dan toplanan verilerin sunuculara aktarılması sırasında kullanılan benzersiz kimliğin de aynı olduğu tespit edildi.
6/6— Mysk ???????? (@mysk_co) November 21, 2022
It is worth noting that the DSID is also sent by other Apple apps for analytics purposes.
You just need to know three things:
1- The App Store sends detailed analytics about you to Apple
2- There's no way to stop it
3- Analytics data are directly linked to you
VERİ AKIŞINI KESMENİN BİR YOLU YOK
Araştırma ekibi tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu verilerin Apple'a gönderilmesini engelleyecek hiçbir yol olmadığını ifade edildi. Yapılan açıklamada, Apple ile ilgili olarak şu üç hususun bilinmesi gerektiği ifade ediliyor:
1. App Store, sizinle ilgili ayrıntılı analizleri Apple'a gönderir.
2. Bunu durdurmanın hiçbir yolu yoktur.
3. Analizler, kullanıcıların kişisel bilgilerini de içerir.
Söz konusu iddialar ilk olarak 4 Kasım'da gündeme gelmiş daha sonra Elliot Libman adlı bir kişi bu iddiaları delil olarak göstererek dava yolunu tutmuştu.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de şiddetli deprem!
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- 'Asla unutmayın'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- İşte İstiklal bombacısının tam ifadesi!
- 'Belli bakanlıklar verilebilir'
- Fersoy ve İşiten'den duygulandıran paylaşım