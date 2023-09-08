Google Chrome'un 15'inci yılına özel yeni özellikler sunuldu

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:28

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:28

Dünyanın en popüler tarayıcılarından biri olarak zirvede yer alan Google Chrome, 15.yılını geride bıraktı. Bu kapsamda popüler tarayıcı için yeni özellikler kullanıma sunuldu. Yeni tarayıcı renkleri ve uzantılar için yeni seçenekler olmak üzere farklı yenilikler var.

YENİLİKLER TASARIM TARAFINDA

Chrome için yeni renkler, Android için farklılıklar getiren Material You tasarımıyla sunuluyor. Arka planın da özelleştirilmesine imkan tanıyor.

Chrome'u özelleştir seçeneğine tıkladığınızda farklı renk ve tasarımlardan birini seçebilir ya da otomatik seçilmesini sağlayabilirsiniz.

Google Şifre Yöneticisi ve uzantılar gibi araçlara daha hızlı erişim de bulunuyor.