Google Chrome'un 15'inci yılına özel yeni özellikler sunuldu
Google Chrome 15 yıl önce hayatımıza girdi ve tam gaz olmaya da devam ediyor. Bu kapsamda yeni özellikler de kullanıma sunuldu.
Dünyanın en popüler tarayıcılarından biri olarak zirvede yer alan Google Chrome, 15.yılını geride bıraktı. Bu kapsamda popüler tarayıcı için yeni özellikler kullanıma sunuldu. Yeni tarayıcı renkleri ve uzantılar için yeni seçenekler olmak üzere farklı yenilikler var.
YENİLİKLER TASARIM TARAFINDA
Chrome için yeni renkler, Android için farklılıklar getiren Material You tasarımıyla sunuluyor. Arka planın da özelleştirilmesine imkan tanıyor.
Chrome'u özelleştir seçeneğine tıkladığınızda farklı renk ve tasarımlardan birini seçebilir ya da otomatik seçilmesini sağlayabilirsiniz.
Google Şifre Yöneticisi ve uzantılar gibi araçlara daha hızlı erişim de bulunuyor.
Player Alanı