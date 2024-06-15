Haziranda e-ticaret hacminin 250 milyar liraya çıkması öngörülüyor: Üçü bir arada alışveriş

Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 04:00

Dün okulların kapanması, bugün başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve yarınki Babalar Günü e-ticaret hayatında adeta üçü bir arada alışveriş etkisi yarattı.

Özellikle e-ticaret platformaları indirim kampanyaları başlatırken, teknolojik hediye seçenekleri içinde özelikle oyun konsolları, oyun bilgisayarları, cep telefonu, akıllı saatler, kulak üstü kulaklık, kahve makineleri, saç-sakal makineleri, elektrikli scooter ve mobil aksesuvarlar ön plana çıkıyor. Teknolojik cihazlar yurttaşın bütçelerini zorlasa da farklı ödeme ve taksit seçenekleri söz konusu. Haziran ayında e-ticaret hacminin 250 milyar liraya çıkması öngörülüyor.

YÜZDE 40’I ARİFE GÜNÜNDE

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre nisan ayındaki üç günlük Ramazan Bayramı’nda ve arife gününde kartlarla 87 milyarı yurtiçinde olmak üzere toplam 94.1 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını söyledi.

Öncel, “Markalarımız babalar günü ile aynı döneme gelen Kurban Bayramı ve okulların kapanması nedeniyle özel kampanyalar hazırladılar. Son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40’ı arife günü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yaklaşık 50 milyar TL’lik alışverişin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Çiğdemli, haziran ayının Babalar Günü ve Kurban Bayramı ve okul tatili nedeniyle hareketli bir ay olacağı öngörüsüyle, e-ticaret hacminin yükseleceğini söyledi.

Hediye alımını son güne bırakanların ise dikkatli olmasında fayda var. Böyle hareketli dönemlerde çok cazip tekliflere ve büyük indirimlere dikkat etmek, alışverişleri güvenilir sitelerden yapmak gerekiyor.

Siber sahtekârlar tatil dönemlerinde sahte siteler üzerinden otelleri, pansiyonları, tatil evlerini güya uygun fiyata kiralayarak tatil yapmak isteyen yurttaşı dolandırıyorlar. Veya elektronik ürün gibi fiyatların görece sabit olduğu kalemlerde çok büyük indirimlerle tüketiciyi tuzaklarına düşürebiliyorlar.

KAPIDAN ÖDEMEYİ TERCİH EDİN

İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli.

Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı.

İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın. Tarayıcıya şifre kaydetmeyin.

