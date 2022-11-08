Instagram yıllardır beklenen özelliği nihayet yayımladı
Instagram, içerik üreticilerin için hem gönderi ve Reels videoları için planlama özelliği getirdi.
Instagram'daki içerik üreticileri Reels videolarının yanında diğer gönderileri de direkt Instagram'da planlama imkanına kavuşuyor.
TikTok karşısında Reels videolarıyla mücadele eden Instagram, kısa bir süre önce içerik üreticilerinin yıllardır talep ettiği ve işleri çok daha kolaylaştıracak özelliği platformda sundu.
PLATFORMDA ARTIK PLANLAMA YAPMAK MÜMKÜN
İçerik üreticileri, paylaşımlarını tıpkı Facebook gönderisi planlar gibi planlayabilecek. Öte yandan planlama özelliğini yalnızca 'Profesyonel' hesaplar kullanabilecek. Yine de bunun ötesinde isteyen herkes hesabını profesyonel hesaba dönüştürüp bu özelliği kullanmaya başlayabilir.
İçerik üreticileri, Instagram’a gelen yeni özellik sayesinde hazırladıkları Reels videolarını, fotoğrafları ve kaydırmalı gönderileri 75 gün sonrasına kadar gönderi planlama yapabilecekler.
İzlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:
Instagram'da gönderi paylaşacakmış gibi tıklayın, daha sonra gönderiyi paylaşmadan önce 'gelişmiş ayarlar' seçeneğine tıklayın. Karşınıza 'bu gönderiyi planla' seçeneği çıkacak buraya tıklayın. Daha sonra gönderiyi paylaşmak istediğiniz gün ve saati belirleyin. Bir önceki sayfaya dönerek 'planla' seçeneğine basın ve tamamdır.
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