Ketçabın tarihi sizi şaşırtacak! Balıklı sos olarak piyasaya çıktı...

Yayınlanma: 01.02.2024 - 18:47

Güncelleme: 01.02.2024 - 18:49

Ketçap, dünya genelinde popüler olan bir sos türüdür ve tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk kez ketçap benzeri sosların tarihi, Asya’ya dayanır ve fermente edilmiş balıklardan üretilirdi. Ancak, modern ketçabın tarihi genellikle 17. yüzyılda başlamaktadır.

Ketçap, muhtemelen 17. yüzyılın başlarında Hollandalı tüccarların, Endonezya'daki Sumatra adasına gitmesiyle keşfedildi ve bu lezzeti Avrupa'ya getirdiler. Endonezya'da, bu sos "kecap" olarak adlandırılır ve genellikle soya fasulyesi, sirke, şeker ve baharatlar yardımı ile balıklar fermente edilerek yapılırdı.

Ketçap, zamanla farklı bölgelerde ve kültürlerde çeşitli varyasyonlara ve tariflere evrildi. Avrupalılar, balıkların fermente edilerek üretilen ketçabın sağlıksız olduğunu biliyordu. Balıklardan fermante edilerek yapılan ketçaba en yakın lezzeti nasıl oluşturacaklarını araştırdılar ve balıklar yerine dometesleri kullanmayı buldular.

Ketçap, ilk kez 18.yüzyılın başlarında domatesler kullanılarak ABD’de satılmaya başlandı. Ketçap satımında tüketicilerin güvenini kazanmak ve ketçapta balık kullanılmadığını göstermek için ketçap, 18.yüzyılda cam şişelerde satılıyordu.

EVDE KETÇAP TARİFİ

Evde ketçap yapmak oldukça zaman alıcı ve karmaşık bir süreçtir, çünkü ticari ketçap üretiminde kullanılan özel teknikler ve ekipmanlar gerektirebilir. Ancak, basit bir domates ketçap tarifi denemek istiyorsanız, işte temel bir tarif:

MALZEMELER

1,5 kg taze domates

1 büyük soğan (rendelenmiş veya doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı elma sirkesi

Yarım su bardağı esmer şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz hardal

Yarım çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)

1 çay bardağı su

YAPILIŞI