Ketçabın tarihi sizi şaşırtacak! Balıklı sos olarak piyasaya çıktı...
Ketçap, tarih boyunca farklı kültürlerde farklı tariflere evrildi. Domatessiz ketçabın tarifi de tarihi kadar derinlere iniyor. Domatessiz ketçap denemek ister miydiniz?
Ketçap, dünya genelinde popüler olan bir sos türüdür ve tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk kez ketçap benzeri sosların tarihi, Asya’ya dayanır ve fermente edilmiş balıklardan üretilirdi. Ancak, modern ketçabın tarihi genellikle 17. yüzyılda başlamaktadır.
Ketçap, muhtemelen 17. yüzyılın başlarında Hollandalı tüccarların, Endonezya'daki Sumatra adasına gitmesiyle keşfedildi ve bu lezzeti Avrupa'ya getirdiler. Endonezya'da, bu sos "kecap" olarak adlandırılır ve genellikle soya fasulyesi, sirke, şeker ve baharatlar yardımı ile balıklar fermente edilerek yapılırdı.
Ketçap, zamanla farklı bölgelerde ve kültürlerde çeşitli varyasyonlara ve tariflere evrildi. Avrupalılar, balıkların fermente edilerek üretilen ketçabın sağlıksız olduğunu biliyordu. Balıklardan fermante edilerek yapılan ketçaba en yakın lezzeti nasıl oluşturacaklarını araştırdılar ve balıklar yerine dometesleri kullanmayı buldular.
Ketçap, ilk kez 18.yüzyılın başlarında domatesler kullanılarak ABD’de satılmaya başlandı. Ketçap satımında tüketicilerin güvenini kazanmak ve ketçapta balık kullanılmadığını göstermek için ketçap, 18.yüzyılda cam şişelerde satılıyordu.
EVDE KETÇAP TARİFİ
Evde ketçap yapmak oldukça zaman alıcı ve karmaşık bir süreçtir, çünkü ticari ketçap üretiminde kullanılan özel teknikler ve ekipmanlar gerektirebilir. Ancak, basit bir domates ketçap tarifi denemek istiyorsanız, işte temel bir tarif:
MALZEMELER
- 1,5 kg taze domates
- 1 büyük soğan (rendelenmiş veya doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 su bardağı elma sirkesi
- Yarım su bardağı esmer şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı toz hardal
- Yarım çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)
- 1 çay bardağı su
YAPILIŞI
- Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Kabukları soyulmuş domatesleri doğrayın.
- Bir tencerede rendelenmiş veya doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları soteleyin.
- Soğanlar yumuşayana kadar soteledikten sonra doğranmış domatesleri ekleyin.
- Domatesler suyunu salıp biraz çekene kadar karışımı pişirin.
- Elma sirkesini, esmer şekeri, tuzu, karabiberi, toz hardalı ve isteğe bağlı olarak zerdeçalı ekleyin.
- Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra kısık ateşte karışımı kaynatın.
- Karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve yavaşça karışımın koyulaşıp kıvam almasını bekleyin.
- Yaklaşık olarak yarım saat sonra, karışım koyu bir kıvama geldiyse ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Soğuduktan sonra blendır veya mutfak robotu kullanarak karışımı pürüzsüz bir kıvama getirin.
- Karışımı bir süzgeçten geçirerek istenmeyen parçacıklardan arındırabilirsiniz.
- İsteğe bağlı olarak ketçabınıza daha fazla baharat ekleyebilir veya kendi özel dokunuşunuzu katabilirsiniz.
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