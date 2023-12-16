Last of Us hayranlarını üzecek iptal kararı

Oyununun ardından diziye uyarlanan sevilen yapım Last of Us için Naughty Dog'tan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:51
Last of Us hayranlarını üzecek iptal kararı
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Naughty Dog tarafından yapılan yeni duyuruya göre Last of Us Online'ın yapılmasından tamamen vazgeçildi. Bir süredir iptal edildiği daha sonra ise edilmediğine yönelik haberler çıktı ancak 'çok oyunculu' olarak beklenen Last of Us'ın iptal edildiği resmen doğrulanmış oldu.

Oyun stüdyosunun açıklamasına göre önlerinde iki seçenek vardı. Naughty Dog da canlı hizmet veren oyun stüdyosu olmak yerine tek oyunculu ancak anlatı tarafı yüksek oyunlara odaklanmayı tercih etti.

İptal kararın arkasındaki bir diğer sebep ise Sony. Sony, oyunun gidişatını yeniden değerlendirmesinin ardından oyun için ertelenme kararı alınmıştı. Naughty Dog, yepyeni tek oyunculu deneyim üzerinde çalıştıklarını duyurmuş ve 'online' hayali suya düşmeye başlamıştı.

Sony ve Naughty Dog iş birliği ile çıkacak The Last of Us Part II Remastered, 19 Ocak 2024 tarihinde oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Sony, 2026 yılının mart ayında kadar 12 online oyunu yayınlamak yerine 6 oyun yayınlamaya karar vermişti.


Last of Us Last of Us Part 2 The Last of Us The Last of Us Part 1 The Last of Us Part 1 PC

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