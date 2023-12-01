The Last of Us'ın çekimlerinin başlama tarihi belli oldu!

Pedro Pascal'ın başrolünde yer aldığı The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun çekimleri yakında başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 23:22
The Last of Us'ın çekimlerinin başlama tarihi belli oldu!
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The Last of Us dizisinin 2. sezonunun çekimleri, Craig Mazin tarafından doğrulandı. Mazin, Variety'nin düzenlediği A Night in the Writers Room paneline katılarak dizinin çekimlerine 12 Şubat 2024 tarihinde başlanacağını açıkladı. Bu tarih, HBO CEO'su Casey Bloys'un daha önce yaptığı açıklamayı doğruluyor.

The Last of Us dizisi, Naughty Dog'un aynı adlı popüler video oyununa dayanıyor. Dizi, cordyceps mantarından kaynaklanan bir salgın sonucunda post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Ellie ve Joel'ın hikayesini anlatıyor. İlk sezon büyük ilgi gördü ve hayranlar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. İkinci sezonun çekimlerinin başlaması, dizinin hayranları arasında heyecan yaratmış durumda.


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